Кулеба назвал скоординированной акцией публикации СМИ с обвинениями «проукраинской группировки» в подрыве «Северных потоков»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал скоординированной акцией публикации СМИ с обвинениями «проукраинской группировки» в подрыве газопроводов «Северный поток». Соответствующее заявление дипломат сделал во время разговора с журналистами Bild am Sonntag.

«Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция», — отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Юджел Оздемир предположил, что американский лидер Джо Байден передал руководителю кабмина Германии Олафу Шольцу в ходе встречи в столице США документы о диверсии на «Северных потоках».