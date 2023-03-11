Журналист Оздемир предположил, что Байден передал Шольцу на встрече в Вашингтоне документы о подрыве «Северных потоков»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главе немецкого правительства Олафу Шольцу в ходе состоявшейся некоторое время назад встречи политиков в Вашингтоне документы о подрыве газопроводов «Северный поток». С соответствующим предположением выступил журналист Юджел Оздемир.
«Германия скрывает доказательства участия США в диверсии на “Северных потоках”, заявил журналист турецкого издания Evrensel Юджел Оздемир», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале «Украина.ру».
Согласно версии, высказанной Оздемиром, Байден при личном общении передал Шольцу документы, в которых содержится информация о случившемся на газопроводах.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров назвал «детским лепетом» предположения западной стороны о причастности к инциденту на «Северных потоках» украинского олигарха.