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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в Вашингтоне, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главе немецкого правительства Олафу Шольцу в ходе состоявшейся некоторое время назад встречи политиков в Вашингтоне документы о подрыве газопроводов «Северный поток». С соответствующим предположением выступил журналист Юджел Оздемир.

«Германия скрывает доказательства участия США в диверсии на “Северных потоках”, заявил журналист турецкого издания Evrensel Юджел Оздемир», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале «Украина.ру».

Согласно версии, высказанной Оздемиром, Байден при личном общении передал Шольцу документы, в которых содержится информация о случившемся на газопроводах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров назвал «детским лепетом» предположения западной стороны о причастности к инциденту на «Северных потоках» украинского олигарха.