Глава МИД РФ Лавров назвал «детским лепетом» версии Запада о причастности украинского олигарха к взрывам на «Северных потоках»

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал «детским лепетом» предположения Запада о причастности украинского олигарха к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Версии Запада о причастности украинского олигарха к взрывам на "Северных потоках" — "детский лепет"», — приведено высказывание Лаврова в TG-канале.

По словам отечественного дипломата, западная сторона пребывает в растерянности, не зная, что возразить, после публикации журналиста Сеймура Херша, обвинившего в подрыве газопроводов Соединенные Штаты.

Как сообщалось ранее в пятницу, Сергей Лавров предупредил, что Россия будет думать об ответе западным государствам на покушение на свою собственность, если расследование инцидента на «Северных потоках» заблокируют.