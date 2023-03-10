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Лавров: РФ будет думать об ответе Западу на покушение на свою собственность, если расследование по «Северным потокам» заблокируют

, 14:00

Лавров: РФ будет думать об ответе Западу на покушение на свою собственность, если расследование по «Северным потокам» заблокируют
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация будет думать об ответе западным государствам на покушение на свою собственность, если расследование по диверсии на газопроводах «Северный поток» заблокируют. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, сделал руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Россия будет думать об ответе Западу на прямое покушение на свою собственность, если расследование по “Северному потоку” заблокируют. Об этом заявил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва в скором времени распространит в Совете Безопасности всемирной организации переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрывов газопроводов.

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