Полянский: Россия вскоре распространит в СБ ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов «Северных потоков»

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Li Muzi / globallookpress.com

Москва в скором времени распространит в Совете Безопасности ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил первый заместитель постпреда Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Россия вскоре распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на "Северных потоках"», — процитирован Полянский в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Отечественный дипломат также отметил, что голосование по резолюции о международном расследовании случившегося на газопроводах пройдет в Совбезе, предположительно, в конце текущего месяца.

Накануне сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки западных СМИ возложить вину за подрыв «Северных потоков» на неких украинских олигархов.