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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Медведев назвал версию о том, что газопроводы «Северный поток» взорвала проукраинская группа, тупой пропагандой Соединенных Штатов, которой не верят даже европейцы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.

«Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели», — говорится, в частности, в посте отечественного чиновника.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, польский президент Анджей Дуда высказал точку зрения, согласно которой диверсия на «Северных потоках» принесла пользу Европе.