Дмитрий Медведев назвал версию о том, что газопроводы «Северный поток» взорвала проукраинская группа, тупой пропагандой Соединенных Штатов, которой не верят даже европейцы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
«Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели», — говорится, в частности, в посте отечественного чиновника.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, польский президент Анджей Дуда высказал точку зрения, согласно которой диверсия на «Северных потоках» принесла пользу Европе.