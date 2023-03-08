Сенатор Пушков назвал неудачной попыткой дезинформации статью NYT о диверсии на «Северных потоках»

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сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков назвал опубликованную в минувший вторник в издании The New York Times статью о диверсии на газопроводах "Северные потоки" неудачной попыткой дезинформации.

Накануне газета, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что новые разведданные позволяют предположить, что теракты на газопроводах совершила некая проукраинская группировка.

Алексей Пушков отметил, что разведка США пытается отвернуть все имеющие основания обвинения против американской стороны в подрыве "Северных потоков" и перенести их на "невнятные проукраинские группы". Сенатор назвал это чушью, уточнив, что даже если такие группировки существуют, у них нет технической способности осуществить подобную операцию. Пушков обратил внимание на то, что за подрывом газопроводов стояло высокотехнологичное государство. "Неудачная попытка дезинформации", – заключил он.