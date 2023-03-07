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Die Zeit: установлено судно, с которого велась атака на «Северные потоки»

, 21:10

Die Zeit: установлено судно, с которого велась атака на «Северные потоки»
Nord Stream, фото Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Следователи установили судно, с которого была осуществлена атака на газопроводы "Северный поток". Издание Die Zeit сообщило во вторник, что следы ведут к компании, которая принадлежит Украине.

Ранее сегодня издание The New York Times, ссылаясь на разведданные, сообщило, что диверсию на газопроводах "Северный поток" осуществила некая проукраинская группировка.

Позже журналист Сеймур Херш в рамках беседы с сотрудниками РИА Новости рассмеялся, говоря о вышеуказанной публикации, однако комментировать ее не стал.

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