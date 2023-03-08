Дуда: кто бы ни был причастен к подрывам «Северных потоков», их уничтожение полезно для Европы

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Источник: ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Leszek Szymański/globallook.com

Кто бы ни был виновником диверсий на «Северных потоках», уничтожение российских трубопроводов полезно для Европы. Об этом заявил в интервью CNN в среду президент Польши Анджей Дуда.

Он не стал оценивать появившиеся в последние дни версии о причастности к подрывам «проукраинской группировки», заявив, что необходимо дождаться результатов официального расследования. Однако в целом Дуда положительно оценил результат диверсии.

«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если «Северный поток» прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», - заметил польский президент.

Положительный эффект, по его мнению, состоит в том, что Россия теперь не сможет использовать свой газ, чтобы «доминировать в Европе».