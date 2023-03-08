Politico: конгрессмен США заявил, что к диверсии на «Северных потоках» возможно причастны люди, связанные с Украиной

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район, где произошел инцидент на «Северных потоках», The Swedish Coast Guard / globallookpress.com

Американский конгрессмен сообщил, что подрыв «Северных потоков», вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а Россия и США в этом не участвовали. Слова парламентария, который пожелал остаться анонимным, опубликовало издание Politico.

«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это. Это были не мы и, вероятно, не русские», - сказал он.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков», а американская газета The New York Times 7 марта опубликовала данные, согласно которым диверсию на газопроводах осуществила некая проукраинская группировка.