Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков»

Аргументы Недели → Политика 13+

министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Агентство Франс Пресс приводит слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил о том, что Киев не совершал диверсию на газопроводах «Северный поток».

«Это не наша работа», - сказал глава украинского военного ведомства.

Ранее, 7 марта, издание The New York Times, ссылаясь на разведданные, сообщило, что диверсию на газопроводах «Северный поток» осуществила некая проукраинская группировка. Также, газета Die Zeit опубликовала данные, согласно которым атаку на трубопроводы предположительно совершило судно, принадлежащее украинской компании.