20-летняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат стала куратором здравоохранения в правительстве Чечни по поручению своего отца

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Хутмат Кадырова. Фото: Telegram/t.me/AdamAlkhanovR95.

20-летняя дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Хутмат будет курировать систему здравоохранения республики по поручению своего отца. Об этом в среду сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Чечни Адам Алханов.

«По поручению Главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», - написал Алханов.

Год назад Хутмат Кадырова получила должность заместителя руководителя секретариата главы Чечни. Ранее старшая дочь Кадырова, Айшат, была назначена на пост министра культуры республики. 1 февраля 2023 года чеченский лидер назначил вице-премьером республики своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова.