20-летняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат получила должность заместителя руководителя секретариата главы Чечни

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19 февраля 2022, 20:47 Источник: ИА «Грозный-информ»

Фото: khutmat_kadyrov19/ Instagram

Дочь главы Чеченской республики Хутмат Кадырова назначена заместителем руководителя секретариата своего отца, сообщает агентство «Грозный-Информ».

«Она возьмет на себя важное направление - будет курировать работу реабилитационных центров. Это сейчас самая актуальная и ответственная сфера в условиях пандемии коронавируса», - заявил, представляя в новой должности свою дочь, Рамзан Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул при этом, что, назначая дочь на высокую должность, руководствовался не только ее профессиональным опытом, но и человеческими качествами.

Ранее другая дочь Кадырова 21-летняя Хадижат возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Старшая дочь Кадырова Айшат работает в должности министра культуры Чеченской республики.