Рамзан Кадыров объяснил назначение министром культуры Чечни своей дочери

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил назначение своей старшей дочери Айшат на пост министра культуры республики её успехами в решении проблем культурной сферы. По словам Кадырова, ему нужно было назначить кого-то министром культуры.
Просто так своим родственникам он назначений не делает. Дочь работала замминистра культуры, и Рамзан Кадыров заметил
её успехи. Она занималась проблемными вопросами, которыми никто не занимался: это библиотеки, музеи, театры.
Кадыров раскрыл, что у него на столе лежит неподписанное заявление об уходе министра культуры Айшат Кадыровой с поста - на случай, если она не справится.
31 декабря у Айшат Кадыровой будет день рождения. Ей исполнится 23 года. Дочь главы республики окончила Чеченский государственный университет.
8 октября, стало известно, что старшая дочь главы Республики Чечня Рамзана Кадырова – Айшат, которая занимала пост первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство. Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости