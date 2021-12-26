Рамзан Кадыров объяснил назначение министром культуры Чечни своей дочери

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26 декабря 2021, 20:35 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил назначение своей старшей дочери Айшат на пост министра культуры республики её успехами в решении проблем культурной сферы. По словам Кадырова, ему нужно было назначить кого-то министром культуры.

Просто так своим родственникам он назначений не делает. Дочь работала замминистра культуры, и Рамзан Кадыров заметил

её успехи. Она занималась проблемными вопросами, которыми никто не занимался: это библиотеки, музеи, театры.

Кадыров раскрыл, что у него на столе лежит неподписанное заявление об уходе министра культуры Айшат Кадыровой с поста - на случай, если она не справится.

31 декабря у Айшат Кадыровой будет день рождения. Ей исполнится 23 года. Дочь главы республики окончила Чеченский государственный университет.

8 октября, стало известно, что старшая дочь главы Республики Чечня Рамзана Кадырова – Айшат, которая занимала пост первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство. Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»

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