Аргументы Недели Общество 13+

Дочь Кадырова, министра культуры Чечни Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»

, 16:16

Дочь Кадырова, министра культуры Чечни Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»
фото из соцсети

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью «За защиту прав человека».

Омбудсмен написал в Instagram, что награды Айшат Кадырова удостоена «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Нурди Садиевич Нухажиев (@n.nuhazhiev)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

ЮВО объявил о возвращении с учений в Крыму, Ростовский области, на Кубани 10 тысяч военнослужащих

Южный военный округ возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих после учений. Занятия в полевых условиях в течение месяца проходили на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, на полигонах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Общество

Общество

Общество

Общество