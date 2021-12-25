Дочь Кадырова, министра культуры Чечни Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»
25 декабря 2021, 16:16
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью «За защиту прав человека».
Омбудсмен написал в Instagram, что награды Айшат Кадырова удостоена «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».
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