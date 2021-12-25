Дочь Кадырова, министра культуры Чечни Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»

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25 декабря 2021, 16:16

фото из соцсети

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью «За защиту прав человека».

Омбудсмен написал в Instagram, что награды Айшат Кадырова удостоена «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нурди Садиевич Нухажиев (@n.nuhazhiev)

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