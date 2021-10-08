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Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

, 16:12 Источник: Instagram

Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В пятницу, 8 октября, стало известно, что старшая дочь главы Республики Чечня Рамзана Кадырова – Айшат, которая занимала пост первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство.

Спикер республиканского парламента Магомед Даудов выразил уверенность в том, что дочь Рамзана Кадырова на столь ответственном посту добьётся значимых результатов и справится со всеми поставленными задачами. 

По мнению Даудова, благодаря ответственному отношению к работе Айшат Кадырова смогла внести колоссальный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров Чечни.

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