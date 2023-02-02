Кадыров представил нового вице-премьера Чечни — своего 26-летнего племянника Хамзата

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2 февраля 2023, 15:29 Источник: ВКонтакте

Хамзат Кадыров. Фото с сайта "Единой России".

Заместителем председателя правительства Чечни назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат. Об этом сообщил на свой странице ВКонтакте сам глава республики.

«Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности», - написал чеченский лидер.

До назначения на эту должность Хамзат Кадыров три года возглавлял республиканское министерство по физической культуре и спорту. Представляя в 2020 году нового министра, глава Чечни пояснял, что назначению способствовало то, что он является внуком Ахмат-хаджи Кадырова.

Ранее сообщалось, что 20-летняя дочь Кадырова Хутмат стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни.