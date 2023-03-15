Министр обороны Армении Папикян опроверг слухи о своей отставке

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян опроверг слухи о своей отставке. Об этом пишут РИА Новости.
Он заявил журналистам, что не собирается подавать в отставку и «оставлять половинчатыми» начатые реформы.
Ранее газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники сообщила, что глава Минобороны Сурен Папикян может уйти в отставку и сейчас обсуждается имя его преемника.
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