Министр обороны Армении Папикян опроверг слухи о своей отставке

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Источник: РИА Новости

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян опроверг слухи о своей отставке. Об этом пишут РИА Новости.



Он заявил журналистам, что не собирается подавать в отставку и «оставлять половинчатыми» начатые реформы.



Ранее газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники сообщила, что глава Минобороны Сурен Папикян может уйти в отставку и сейчас обсуждается имя его преемника.







