Небензя заявил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Россией по ЧП на «Северных потоках»

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Источник: РИА "Новости"

постпред России при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме к председателям Совбезу, ГА и генсеку организации заявил, что власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с Россией по ЧП на "Северных потоках".

Василий Небензя подчеркнул, что датские, немецкие и шведские власти ответили отказом на призыв Генпрокуратуры и ФСБ РФ предоставить юридическую помощь по диверсии на газопроводах.

Подчеркивается, что Дания и Швеция утверждают, что удовлетворение запросов со стороны РФ способно подвергнуть безопасность этих государств "угрозе". В ФРГ, как отметил Небензя, в свою очередь заявили, что это может привести к возможному "ущербу интересам" Берлина.