Захарова заявила о важности создания комиссии ООН по расследованию диверсии на «Северных потоках»

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Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в понедельник заявила о важности создания комиссии Организации Объединенных Наций по "Северным потокам".

Мария Захарова отметила, что предмет, найденный в тридцати километрах от места взрыва на "Северном потоке", который не является частью конструкции газопровода и может быть фрагментом бомбы, лишь подчеркивает острую необходимость создания комиссии ООН по факту случившегося.

Дипломат уточнила, что цель работы данной комиссии – пролить свет на обстоятельства диверсии, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем.

Захарова выразила уверенность в том, что уход государств "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции с учетом их отказа допустить российскую сторону к расследованию будет говорить о намеренно создаваемых препятствиях в установлении истины.