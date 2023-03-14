Захарова назвала «чудовищем» журналистку Белоцерковскую, которая «восхищается Гитлером и немецкими нацистами»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «чудовищем» журналистку Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом), которая «восхищается Гитлером и немецкими нацистами». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова прокомментировала фрагмент недавнего интервью Белоцерковской, в котором она рассуждает о лидере нацистской Германии.

«В центре Европы, в сердцевине Европейского союза сидит чудовище, которое восхищается Гитлером и немецкими нацистами конца 30-х годов XX века», — отметила, в частности, спикер МИД РФ.

По словам Захаровой, «если Жозеп Боррель и другие руководители ЕС и либеральных структур Запада по-настоящему выступали бы за свободу и права человека, они бы сегодня уже включили свою репрессивную машину».

Ранее во вторник сообщалось, что Мария Захарова сочла странной позицию сербского министра экономики Раде Басты, предложившего ввести рестрикции против Москвы.