Агентство dpa сообщило, что солдаты ВСУ завершили освоение танков Leopard 2 в Германии

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Источник: РИА "Новости"

танк Leopard 2, Moritz Frankenberg / globallookpress.com

Украинские солдаты завершили в Германии обучение, в рамках которого они осваивали танки Leopard 2. Соответствующую информацию предоставило в понедельник, 13 марта, немецкое агентство dpa.

Согласно последним данным немецких журналистов, украинские солдаты к настоящему моменту после нескольких недель интенсивной подготовки в Германии готовы к применению основного боевого танка Leopard 2.

Ранее сегодня на военном полигоне Берген, расположенном в Нижней Саксонии, на финальной стадии обучения солдаты ВСУ отрабатывали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с использованием танков. В рамках учебных маневров были уничтожены от 82% до 85% целей – немецкие инструкторы сочли этот результат очень хорошим.