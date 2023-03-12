Российские военные заявили о готовности к встрече с западными танками в бою

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

Т-90М, сайт Минобороны

Танкист с позывным "Большой" сообщил журналистам в воскресенье, 12 марта, что российские военные, которые выполняют задачи в рамках специальной операции, готовы к встрече с западными танками.

По словам танкиста, они с сослуживцами изучили технические характеристики западных машин, вследствие чего знают, как можно их поразить. "Большой" отметил, что если попасть в танк с правой стороны, удар приходится минимум по трем членам экипажа. Кроме того, в Leopard с левого борта возле башни также находится боекомплект. Что касается Abrams, то его, по словам военного, легко поразить ударом под башню.

Танкист подчеркнул, что он и его сослуживцы готовы к встрече с западными машинами и намерены защитить свою Родину.