Российские танкисты на Т-90М после получения разведданных поразили украинский наблюдательный пункт

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Источник: РИА "Новости"

Т-90М, сайт Минобороны

Российские танкисты на Т-90М поразили наблюдательный пункт ВСУ, координаты которого были ими получены по разведданным. Соответствующую информацию предоставил журналистам командир танковой роты.

По словам командира, для него самым главным является сохранение жизней его личного состава.

Корреспондент РИА Новости сообщил в свою очередь, что экипаж танка Т-90М "Прорыв" по разведданным получил координаты противника, выдвинулся на огневую позицию, а затем нанес удар по наблюдательному пункту. Отмечается, что сейчас экипаж возвращается после выполнения боевой задачи в место ожидания.