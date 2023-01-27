Российские танкисты расстреляли опорный пункт ВСУ с расстояния 10 км

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27 января 2023, 17:49

Фото: Минобороны РФ

Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) выполняют огневое поражение скопления живой силы и военной техники украинских боевиков из закрытых огневых позиций. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

После получения координат от расчетов беспилотных летательных аппаратов танковые экипажи уничтожают прицельным огнем опорные пункты противника на расстоянии более 10 км. Танкисты соединения ЮВО за период выполнения задач в ходе специальной военной операции имеют уже не по одной, а по несколько государственных и ведомственных наград.

Недавно медалями «Жукова» и «Суворова» были награждены наводчик-оператор рядовой Константин Дрыгин и механик-водитель рядовой Кирилл Авивов. Константин и Кирилл несмотря на численное превосходство украинских националистов навязали бой противнику и выполнили поставленную боевую задачу по прикрытию мотострелковых подразделений российских войск на одном из направлений. Это позволило развить наступление основных сил и занять выгодные рубежи.

«Нас было три экипажа, три танка на определенных точках, позициях. Заезжали на противника с разных сторон. До него было чуть больше 10 километров по полям, при этом танки стали вязнуть в грязи, которая на «гусянку» сильно наматывалась. Приходилось еще технику беречь, чтобы лишний раз не перегревать ее, чтобы нигде не застрять, не заглохнуть. Тот случай, когда от механика зависит жизнь всего экипажа. Было тяжело, но мы справились», - поделился Кирилл Авивов механик-водитель танка.