При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА на Старомихайловку пострадали два мирных жителя

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скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мэр Донецка Алексей Кулемзин вечером в понедельник, 13 марта, сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса на Старомихайловку с украинского беспилотного летательного аппарата.

Алексей Кулемзин уточнил, что мужчины 1981 и 1982 годов рождения пострадали сегодня днем на улице Абакумова в Старомихайловке в результате атаки со стороны ВСУ. Граждане были доставлены в городскую больницу № 24.

Напомним, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что в 15.00 понедельника украинские войска сбросили на поселок городского типа боеприпас с БПЛА.