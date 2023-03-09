Очередной украинский дрон сбит над Брянской областью сегодня

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Украинский беспилотник над посёлком Навля Брянской области был сбит системой противовоздушной обороны Российских ВВС. Этим сообщением поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сообщение об инциденте появилось в Телеграм-канале губернатора. По словам главы региона, дрон был уничтожен. К счастью, ущерба жизни, здоровью людей и жилью удалось избежать. Жертв и разрушений нет. На месте падения сбитого объекта начали работу оперативные службы и профильные эксперты.

Как известно, данный регион регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Так, в начале февраля силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты сразу 9 дронов, атаковавших несколько районов Брянской области. На прошлой неделе результатом атаки боевого летательного аппарата стало возгорание жилого дома в селе Сушаны Климовского района.

В Брянской области, а также в других приграничных регионах России, продолжается действие "желтого" уровня антитеррористической безопасности, что предусматривает усиление режима досмотров и охраны стратегических объектов.

Многие военные аналитики, в том числе и зарубежные, оценивают попытки украинских вооруженных сил запугать жителей России таким способом "актом отчаяния", поскольку Украина терпит тяжёлые поражения на фронте.