Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Очередной украинский дрон сбит над Брянской областью сегодня

, 12:40

Украинский беспилотник над посёлком Навля Брянской области был сбит системой противовоздушной обороны Российских ВВС. Этим сообщением поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Сообщение об инциденте появилось в Телеграм-канале губернатора. По  словам главы региона, дрон был уничтожен. К счастью, ущерба жизни, здоровью людей и жилью удалось избежать. Жертв и разрушений нет. На месте падения сбитого объекта начали работу оперативные службы и профильные эксперты. 

Как известно, данный регион регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.  Так, в начале февраля силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты сразу 9 дронов, атаковавших несколько районов Брянской области. На прошлой неделе результатом атаки боевого летательного аппарата стало возгорание жилого дома в селе Сушаны Климовского района.

В Брянской области, а также в других приграничных регионах России, продолжается  действие "желтого" уровня антитеррористической безопасности, что предусматривает усиление режима досмотров и охраны стратегических объектов. 

Многие военные аналитики, в том числе и зарубежные, оценивают попытки украинских вооруженных сил запугать жителей России таким способом "актом отчаяния", поскольку Украина терпит тяжёлые поражения на фронте.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Происшествия

Политика