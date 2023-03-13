Путин во вторник посетит Республику Бурятия

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президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Соответствующую информацию вечером в понедельник предоставили в Кремле.

Согласно последним данным, Владимир Путин завтра посетит "Улан-Удэнский авиационный завод", который является одним из ведущих российских производителей вертолетной техники, а также ключевым предприятием столицы Бурятии.

Глава государства 14 марта также проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.