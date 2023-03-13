Мишустин заявил, что у России есть все возможности для оперативного выполнения поставленных Путиным задач

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Источник: РИА "Новости"

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме 13 марта заявил, что у страны есть все возможности, чтобы выполнять поставленные задачи.

Михаил Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что сейчас период кардинальных перемен во всем мире. Российский премьер подчеркнул, что страна обладает всеми возможностями, чтобы в сложившейся ситуации действовать оперативно и уверенно, выполнять поручения главы государства и реализовывать поставленные им задачи.

Мишустин уточнил, что во многом это возможно благодаря эффективной поддержке, которую правительству РФ оказывает фракция конституционного большинства "Единой России".