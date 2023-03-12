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Помощник президента Гвинджия заявил о подготовке Абхазии к худшему сценарию в Грузии, где к власти могут прийти радикальные силы

, 16:34

Помощник президента Гвинджия заявил о подготовке Абхазии к худшему сценарию в Грузии, где к власти могут прийти радикальные силы
Флаг Абхазии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Максим Гвинджия, помощник абхазского президента по международным делам, заявил о подготовке республики к худшему сценарию в Грузии, где к власти могут прийти радикальные силы. Данные высказывания Гвинджия сделал, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев Live».

«Мы готовимся к самому худшему, но надеемся на мир. В плане мобилизации Абхазия всегда едина, у нас нет необходимости агитировать собственный народ для того, чтобы защищать Родину», — отметил, в частности, помощник главы государства.

Гвинджия допустил реализацию сценария, предполагающего, что к власти в Тбилиси придут радиальные силы, которые начнут военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Арно Хидирбегишвили выразил мнение, согласно которому, отменив законопроект об иностранных агентах, действующее грузинское правительство лишь отсрочило свою отставку.

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