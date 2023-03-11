Журналист Хидирбегишвили: отменив законопроект об иноагентах, правительство Грузии лишь отсрочило свою отставку

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Источник: Telegram-канал Zvezdanews

Флаг Грузии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Отменив законопроект об иностранных агентах, грузинский кабмин лишь отсрочил свою отставку. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выразил журналист Арно Хидирбегишвили.

«Отменив закон об иноагентах, грузинское правительство лишь отсрочило свою отставку. А в отставку их отправят как раз те самые западные иноагенты, которые вывели молодежь на улицы. Такое мнение в разговоре со “Звездой” озвучил главный редактор агентства “Грузинформ” Арно Хидирбегишвили», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам журналиста, закавказская республика бессильна против западных государств, пока она не опирается ни на собственный народ, ни на Российскую Федерацию.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель верхней палаты парламента РФ Григорий Карасин отметил, что участники массовых протестов в Грузии толкают страну в пропасть.