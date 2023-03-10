Сенатор Карасин: протестующие в Грузии толкают свою страну в пропасть, хоть и действуют, веря в собственную правоту

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Источник: Telegram-канал Zvezdanews

Сенатор Григорий Карасин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Участники массовых протестов в Грузии толкают закавказскую республику в пропасть, хоть и действуют, веря в собственную правоту. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выразил российский сенатор Григорий Карасин.

«Протестующие в Грузии толкают свою страну в пропасть, хоть и действуют, веря в собственную правоту. Такое мнение в разговоре со “Звездой” озвучил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам отечественного парламентария, Соединенным Штатам нужно привести к власти в Тбилиси своих марионеток.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что события, происходящие в настоящее время в Грузии, «оркестрируются» извне.