Лавров: события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

События в Грузии, где некоторое время назад разгорелись массовые протесты, «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.

«События в Грузии "оркестрируются" извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России», — процитирован Лавров в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также дипломат выразил точку зрения о том, что волнения в Тбилиси очень напоминают киевский «майдан».

Как сообщалось ранее сегодня, член верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров предположил, что Соединенные Штаты выбрали Грузию для очередной цветной революции.