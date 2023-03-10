Лавров: события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России

События в Грузии, где некоторое время назад разгорелись массовые протесты, «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.
«События в Грузии "оркестрируются" извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России», — процитирован Лавров в публикации, которая появилась в TG-канале.
Также дипломат выразил точку зрения о том, что волнения в Тбилиси очень напоминают киевский «майдан».
Как сообщалось ранее сегодня, член верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров предположил, что Соединенные Штаты выбрали Грузию для очередной цветной революции.