Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Лавров: события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России

, 14:11

Лавров: события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

События в Грузии, где некоторое время назад разгорелись массовые протесты, «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.

«События в Грузии "оркестрируются" извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России», — процитирован Лавров в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также дипломат выразил точку зрения о том, что волнения в Тбилиси очень напоминают киевский «майдан».

Как сообщалось ранее сегодня, член верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров предположил, что Соединенные Штаты выбрали Грузию для очередной цветной революции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

В мире

Общество