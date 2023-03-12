Депутат Рады Железняк: Украина увеличит военные расходы в 2023 году на 13,61 млрд долларов

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Заседание Верховной Рады Украины, President Of Ukraine / globallookpress.com

Украина увеличит свои военные расходы в 2023 году на 500 млрд гривен (13,61 млрд долларов). С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил депутат Верховной Рады бывшей советской республики Ярослав Железняк.

«Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен», — процитирован парламентарий в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что он собирается обсудить ситуацию вокруг взорванных газопроводов «Северный поток» с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.