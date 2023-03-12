Политолог Марков: ВСУ, действующие в интересах НАТО и уничтожающие города при отступлении, будут в будущем прокляты на Украине

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Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины, действующие в интересах Североатлантического альянса и уничтожающие города при своем отступлении, будут в будущем прокляты в бывшей советской республике. С соответствующим прогнозом выступил российский политолог Сергей Марков.

«Год назад в результате боев был освобожден город Волноваха. Тогда впервые ВСУ применили тактику полного уничтожения всего города при отступлении. С тех пор эта тактика ВСУ применяется везде», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

По словам Маркова, ВСУ, действующие в интересах Соединенных Штатов и НАТО, будут прокляты в будущем на Украине.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил поддержку заместителю главы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, предложившему переименовать Украину в «Бандеровский свинорейх».