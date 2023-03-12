Министр обороны Блащак: американский ядерный бомбардировщик B-52 пролетел вдоль границы России вместе с польскими истребителями

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Самолеты, Spanish Air Force / globallookpress.com

Американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, пролетел вдоль государственных рубежей Российской Федерации вместе с истребителями Польши. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру», выступил руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

«Американский ядерный бомбардировщик B-52 пролетел вдоль границы России вместе с польскими истребителями — министр обороны Польши Мариуш Блащак», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно имеющейся информации, Boeing B-52H Stratofortress осуществил маневры в районе Балтики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Блащак указал на то, что Варшава поставила Украине еще десять танков Leopard 2А4.