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Помощник президента США Джейк Салливан, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Джейк Салливан, помощник лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, предупредил главу Грузии Саломе Зурабишвили, что Тбилиси не должен принимать участие в уклонении от ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предупредил, что республика не должна участвовать в уклонении от антироссийских санкций», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, член Совета Федерации Григорий Карасин озвучил мнение о том, что грузинские протестующие толкают свою страну в пропасть.