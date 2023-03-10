Рябков: несерьезное отношение США к предложению России по гарантиям безопасности ускорило принятие решения о СВО на Украине

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Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Несерьезное отношение Соединенных Штатов к предложению Москвы по гарантиям безопасности ускорило принятие решения о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

«Несерьезное отношение США к предложению России по гарантиям безопасности в конце 2021 года ускорило принятие решения о спецоперации. Об этом в интервью RT Arabic заявил замглавы МИД Сергей Рябков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Дипломат отметил, что в настоящий момент от Вашингтона зависит, когда Москва вернется к вопросу о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщалось ранее сегодня, Рябков указал на то, что контакты с американской стороной по теме ДСНВ продолжатся.