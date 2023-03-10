Замглавы МИД Рябков: контакты России с США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Контакты Москвы с Вашингтоном по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.

«Контакты РФ с США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Об этом сообщил Сергей Рябков», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также Рябков отметил, что Россия открыта для обсуждения со Штатами путей нормализации работы дипломатических учреждений двух стран.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение «Тайре» из запрещенной в РФ террористической организации «Азов» награды в Белом доме.