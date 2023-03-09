Посол России в США Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение «Тайре» из «Азова» награды в Белом доме

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Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение Юлии Паевской (позывной «Тайра») из «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) награды International Women of Courage в Белом доме. Комментарий Антонова размещен в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Вашингтоне.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», — отметил Антонов.

Он добавил, что «Тайра» является террористом, «чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что он считает звеньями одной цепи украинские диверсии в Брянской области и на самолете А-50 в Белоруссии.