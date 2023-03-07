Лукашенко заявил, что считает диверсии Украины в Брянской области и на российском самолете А-50 в Белоруссии звеньями одной цепи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что он считает украинские диверсии на территории Брянской области и на российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Белоруссии звеньями одной цепи. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Лукашенко заявил, что считает диверсию под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что политический аналитик Сергей Марков поддержал мнение главы Белоруссии, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского «гнидой».