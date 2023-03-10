Читатели австрийской газеты Express высмеяли Столтенберга за его прогнозы о России

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Поток саркастических реплик адресовали в соцсетях читатели австрийской газеты Express генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который ранее предрекал поражение ВС РФ, но ныне вынужден признавать успехи российских сил на Артёмовском направлении.

«Самолюбие Столтенберга уязвлено, так как ему трудно признать поражение. Но ему надлежит задуматься, сколько невинных людей погибли по его вине», - констатировал читатель Eхpress.

Другие комментаторы саркастически прогнозируют, что Столтенберг «сбежит первым, когда русские придут».

На встрече с министрами обороны государств ЕС Йенс Столтенберг высказал предположение о возможности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшей перспективе и указал на неправильность недооценки возможностей российских войск. Между тем, ранее в Давосе генсек НАТО призывал ускорить поставку вооружений Украине для её скорейшей победы.

На минувшей неделе с мест боевых действий поступила информация о том, что наибольшая часть Артёмовска контролируется бойцами группы «Вагнер».