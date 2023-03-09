Военкор Эрвье: В Артемовске ЧВК «Вагнер» продвигается стремительно

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

Глеб Эрвье утверждает, что ВСУ ушли из восточной части города, взрывая за собой мосты. Об этом он сказал в эфире программы “60 минут”, передает издание “Аргументы недели”.

“ЧВК “Вагнер” продвигается настолько стремительно, что я теряюсь в названиях населенных пунктов. Можно утверждать, что ВСУ совершили выход из восточной части города, взрывая за собой мосты. Они делают это без истерики и грамотно. ВСУ концентрируют свои усилия на западном берегу Артемовска, что может доставить нам определенную проблему. С точки зрения “музыкантов”, которые сейчас штурмуют Артемовск, есть две вероятности - либо мы начнем давить ВСУ с юга на севере или с севера на юг, зажимая их в центре, либо есть вариант выхода на окружение группировки, и вот здесь может случиться проблема с тем, что отведенные части ВСУ уже сейчас перегруппировываются для противостояния замыкания этого котла. Ситуация развивается в нашу пользу, но сбрасывать со счетов опыт ВСУ и снабжение не стоит”.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ признают сложную обстановку в районе Артемовска.