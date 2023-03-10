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Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: многие страны не захотели видеть в резолюции ГА «мирный план» Зеленского

, 08:13 Источник: РИА "Новости"

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: многие страны не захотели видеть в резолюции ГА «мирный план» Зеленского
флаг ООН, Sean Kilpatrick / globallookpress.com

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что при подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции ГА ООН многие страны не захотели видеть "мирный план" Владимира Зеленского в тексте.

Дмитрий Полянский отметил, что текст был существенно смягчен по сравнению с тем, чего изначально ожидали украинская сторона и западники, – он стал "беззубым" по целому ряду вопросов.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, однако, уточнил, что было необходимо получить максимальное количество голосов "за" антироссийскую резолюцию. Полянский также указал на то, что голосов оказалось немного меньше, чем прогнозировалось.

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