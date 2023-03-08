Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки

Аргументы Недели → Политика 13+

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Представительство генерального секретаря ООН сообщило, что Антониу Гутерреш уже находится в Киеве, там он планирует провести переговоры по продлению так называемой зерновой сделки.

Генсек находится в Киеве, где он позже встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, темой для переговоров станут и другие актуальные вопросы, сообщил представитель Гутерреша.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Гутерреш прибыл на территорию Украины 7 марта, после чего направился в Киев.