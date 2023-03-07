Заместитель официального представителя генсека ООН Хак заявил, что Гутерреш уже находится на Украине

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Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Evan Schneider/UN Photo

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в рамках брифинга, который состоялся вечером во вторник, 7 марта, заявил, что Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины.

Фархан Хак уточнил, что Антониу Гутерреш в настоящий момент направляется в Киев, где завтра у него состоится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сегодня заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций не ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, планируется ли визит Антониу Гутерреша в Москву после посещения Киева.