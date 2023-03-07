Заместитель официального представителя генсека ООН Хак заявил, что Гутерреш уже находится на Украине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в рамках брифинга, который состоялся вечером во вторник, 7 марта, заявил, что Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины.
Фархан Хак уточнил, что Антониу Гутерреш в настоящий момент направляется в Киев, где завтра у него состоится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее сегодня заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций не ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, планируется ли визит Антониу Гутерреша в Москву после посещения Киева.