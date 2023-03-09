Пресс-секретарь Путина Песков: РФ не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, «ничего Кремлем не вдохновлялось»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иностранных агентах, «ничего Кремлем не вдохновлялось». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина.

«Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, "ничего Кремлем не вдохновлялось"», — приведено высказывание Пескова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия непричастна к беспорядкам, вспыхнувшим на территории Грузии.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал на то, что предположение о вине РФ в диверсии на газопроводах «Северный поток» носило абсурдный характер с самого начала.