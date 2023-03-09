Песков: версия о вине России в диверсии на «Северных потоках» была абсурдна с самого начала, это все равно что «рубить себе ногу»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предположение о вине Российской Федерации в диверсии на газопроводах «Северный поток» было абсурдным с самого начала, это все равно что «рубить себе ногу». Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Версия о вине РФ в терактах на "Северных потоках" была абсурдна с самого начала, это все равно что "рубить себе ногу"», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что Москва требует быстрого и прозрачного расследования случившегося на газопроводах и допуска российской стороны к нему.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не имеет отношения к подрыву «Северных потоков».