Глава МИД Кулеба: власти Украины не имеют отношения к подрыву «Северных потоков»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинское руководство не имеет отношения к произошедшему некоторое время назад подрыву газопроводов «Северный поток». С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитического ведомства бывшей советской республики.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикаций в СМИ на тему взрывов на "Северных потоках" заявил, что власти Киева не имеют отношения к этой диверсии», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал тупой пропагандой Соединенных Штатов предположение, согласно которому к инциденту на газопроводах причастна проукраинская группа.