Клишас об отзыве законопроекта об иноагентах: риски, что ситуация в Грузии будет развиваться по украинскому сценарию, нарастают

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Сенатор Андрей Клишас, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Риски того, что ситуация на территории Грузии будет развиваться по украинскому сценарию, нарастают. На это, комментируя отзыв властями закавказской республики законопроекта об иностранных агентах, указал член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Организаторы антиконституционных действий и их хозяева сделают один вывод — насилие и бунт как метод политической борьбы отлично работают в современной Грузии», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского сенатора.

По словам Клишаса, «риски, что ситуация будет развиваться в недалеком будущем по украинскому сценарию, только нарастают».

Как сообщалось ранее в четверг, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, высказал мнение, согласно которому глава Украины Владимир Зеленский, поддержавший грузинских протестующих, фактически призвал их к осуществлению государственного переворота.